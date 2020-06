Hynd Bouhia gearresteerd wegens fraude

Het voormalig hoofd van de Casablanca Stock Exchange (CSE) wordt verdacht van "vertrouwensbreuk, misbruik van bedrijfsmiddelen en fraude"

Bouhia is momenteel de manager van beheermaatschappij Global Nexus en wordt door de Marokkaanse toezichthouder financiële markten verdacht van "verduistering".





Bouhia werd in december 2019 als gevolg van een arrestatiebevel aangehouden en op borgtocht vrijgelaten in afwachting van het politieonderzoek.





De voormalig directrice van de CSE had geld van investeerders gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Ze had beloofd het immense bedrag terug te betalen maar is tot dusver haar verplichtingen niet nagekomen.

