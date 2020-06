Marokkanen gerepatrieerd uit Tunesië

Marokko is half mei gestart met het terughalen van de ruim 32.000 Marokkanen die in het buitenland vast zijn komen te zitten als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De evacuatiecampagne begon met het repatriëren van reizigers in de nabijgelegen Spaanse enclave Melilla , daarop volgde Ceuta , buurland Algerije , Spanje en Turkije