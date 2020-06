Derksen in VI: 'grap' was fout, maar ik mag hem maken

Johan Derksen erkende maandagavond in Veronica Inside dat zijn opmerking over rapper Akwasi en Zwarte Piet verkeerd was.

Maar de analist vindt wel dat hij het volste recht had om de 'grap' te maken. Dat bleek maandagavond in een speciale uitzending van het programma. Derksen "ergerde" zich aan de speech die Akwasi gaf tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam en dacht: die mag wel even een tikje terug hebben. "De intentie was niet meer dan een grap."

De voetbalanalist noemde de reactie van Akwasi op zijn uitspraken niet zo interessant. "Als hij zich dit kan permitteren, mag ik toch wel een grap over zo'n man maken? Ik heb totaal geen spijt van deze grap ondanks het feit dat het een verkeerde grap was."

Voor het gesprek waren advocaat Natacha Harlequin, de Marokkaans-Nederlandse oud-voetballer Dries Boussatta en Wim Kieft, die kinderen heeft met een vrouw van kleur, uitgenodigd. Zij vertelden Derksen en analist René van der Gijp over hun ervaringen met racisme in Nederland en gingen in discussie over de opmerking over Zwarte Piet.



Verbroedering

"Ik heb niet het idee dat je een racist bent", zei Harlequin tegen Derksen. "Maar kan jij het opbrengen om empathie te hebben? Ik maak mij zorgen over dit land. Kan jij de empathie opbrengen om te begrijpen wat sommige mensen voelen bij zo’n opmerking? Sport moet verbroederen: help mee aan die verbroedering."



Derksen beklemtoonde "het idee te hebben dat ik mij heel fatsoenlijk gedraag. Het voelt voor mij niet alsof ik zwarte mensen gekwetst heb." Presentator Wilfred Genee wierp echter tegen dat veel mensen van kleur dat wel zo hebben ervaren. Dries Boussatta viel hem bij: "We gaan dit probleem van racisme niet oplossen. Maar de eerste stap is het erkennen dat het probleem er is. In plaats van elke keer roepen: wat kruipt dat Marokkaantje of die Surinamer weer in de slachtofferrol. Erken de feiten."

Derksen stelde zijn opmerkingen over Akwasi vooral te hebben gemaakt omdat de analist zich ergerde aan het gedrag van de rapper op de Dam. Akwasi stelde dat hij Zwarte Piet zou schoppen als hij hem zag in november. "Als je een tikje wilde uitdelen, waarom gaf je dan meteen een vuistslag op zijn huidskleur?" vroeg Harlequin. Volgens Derksen had hij dezelfde grap gemaakt als Akwasi een witte huidskleur had gehad.

