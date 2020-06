Marokko meldt 195 nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 195 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 10.172

Marokko passeerde vandaag de grens van 10.000 infecties. In het laatste etmaal zijn 82 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 8.366. Het herstelpercentage in het land is 82,2%.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag geen nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 214 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De regio Casablanca-Settat noteert met 29,8% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (17,2%), Rabat-Sale-Kenitra (16,1%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (15%), Fez-Meknes (11%) en Daraa-tafilalet (5,8%).

De regering heeft in het weekend een reeks versoepelingsmaatregelen aangekondigd. Met ingang van 24 juni worden alle regio's in Marokko ingedeeld in zone 1, met uitzondering van de vier regio's Tanger-Asilah, Marrakech, Larache en Kenitra.



Binnenlandse vluchten worden weer hervat en winkelcentra, recreatie- en amusementsruimten, sportscholen en hamams gaan weer open voor het publiek.

Ook snelwegen, openbare wegen tussen steden en spoorwegen worden weer geopend om het binnenlands toerisme aan te wakkeren. Het hervatten van de bedrijvigheid gaat gepaard met branchespecifieke voorwaarden, zoals het hanteren van een maximumcapaciteit van 50%. Ook moet men te allen tijde rekening houden met voldoende sociale afstand.

