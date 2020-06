'Johan Derksen overweegt te stoppen met tv'

Johan Derksen overweegt om afscheid van de televisie te nemen.

Hij zegt dat tegen De Telegraaf dinsdag nadat het tv-programma Veronica Inside maandag door 1,7 miljoen mensen werd bekeken. De best bekeken uitzending ooit. Derksen noemt het volgens De Telegraaf meteen de slechtste ooit. "Ik heb in tweeëntwintig jaar tijd nog nooit zo’n k*tshow gemaakt."

"Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd al met heel weinig plezier naar de uitzending kwam", zegt hij. "Daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. Als je dan een avond als gisteren hebt, dan helpt dat niet. Ik ben heel erg boos geworden om de uitzending. Ik vond het de slechtste die we ooit gemaakt hebben. De hele show kreeg een totaal andere sfeer, vond ik, en dat is Gijp volkomen met me eens."

Het tv-programma Veronica Inside kwam onder vuur te liggen nadat Derksen vorige week vermeende racistische grappen had gemaakt. Verscheidene adverteerders lieten daarop weten per direct geen reclametijd meer in te kopen rond het programma.



Ook de internationals van het Nederlands elftal en het Nederlands vrouwenelftal boycotten het televisieprogramma. Nog niet eerder wist het programma zo veel kijkers te trekken. Vorige week keken er 609.000 mensen.

Debat

Derksen verklaarde afgelopen week onder meer dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Ook maakte hij een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. "Weten we zeker dat het Akwasi niet was", vroeg hij zich af. De zwarte rapper Akwasi was onlangs een van de sprekers op een demonstratie tegen racisme op de Dam, met een fel betoog tegen Zwarte Piet.



Maandagavond ging Derksen in debat met de zwarte advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta. Derksen zei er niet aan te denken zijn excuses aan te bieden voor zijn fel bekritiseerde uitspraken aan het adres van Akwasi. "Ik bied mijn excuses niet aan, trek het boetekleed niet aan en ga niet door het stof", zei hij. "Ik heb de afgelopen week wel het idee gekregen dat niet iedere grap van mij goed valt."

Overvallen

Volgens De Telegraaf voelen Derksen en René van der Gijp zich overvallen door presentator Wilfred Genee en de eindredacteur van het programma met de gasten. Derksen: "Normaal zitten de gasten aan een extra tafel, nu zaten we ineens met zijn allen. Het leek wel of onze Wilfred Nederland wilde redden en in één uur de oorlog tussen beide kampen op social media wilde oplossen."



Uitspraken en de houding van Derksen en Van der Gijp waren in het verleden al vaker onderwerp van gesprek. In 2017, toen de twee nog bij Voetbal Inside van RTL zaten, waren er ook al sponsoren die aangaven niet blij te zijn met commotie over vermeend seksistische en racistische uitspraken van de analisten.

Eerder vielen veel mensen over Derksen, Van der Gijp en Genee heen toen zij moesten lachen om de bekentenis van Jelle Brandt Corstius dat hij tijdens zijn werk als redacteur bij van Barend & Van Dorp was verkracht. Later stelden de mannen dat hun gelach door anderen verkeerd was geïnterpreteerd.



