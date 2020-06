WHO: aantal coronabesmettingen nu boven de 9 miljoen

Wereldwijd is het aantal coronavirusbesmettingen gestegen tot boven de 9 miljoen, zei het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag.

"De pandemie neemt nog steeds toe", verklaarde algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus op een virtueel gezondheidsforum, dat door de Verenigde Arabische Emiraten werd georganiseerd. Tedros zei dat de grootste bedreiging niet eens het virus zelf is, dat nu meer dan 470.000 mensen heeft gedood, maar "het gebrek aan wereldwijde solidariteit en wereldwijd leiderschap". "We kunnen deze pandemie niet verslaan met een verdeelde wereld", zei hij. "De politisering van de pandemie heeft het verergerd."Europa heeft de coronabeperkende maatregelen in de afgelopen weken versoepeld. Maar veel delen van de wereld, waaronder Latijns-Amerika en Zuid-Azië, beginnen nu pas de volle kracht van de pandemie te voelen, terwijl andere regio's worden getroffen door tweede golven.De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is een van de leiders die de dreiging herhaaldelijk heeft gebagatelliseerd, het virus heeft vergeleken met een "kleine griep" en stelt dat de economische gevolgen van lockdowns erger zijn dan het virus zelf.Meer dan 50.000 mensen zijn gestorven aan het virus in Brazilië, maar het werkelijke aantal zou veel hoger zijn. Bij meer dan 1 miljoen Brazilianen is het virus vastgesteld.