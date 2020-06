Trump schort bepaalde werkvisa voor buitenlanders op

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag (lokale tijd) een proclamatie ondertekend waardoor de uitgifte van een aantal werkvisa voor buitenlandse arbeidskrachten wordt opgeschort.





Dergelijke visa worden gebruikt door mensen die in de technologiesector willen werken en hun gezinnen. Ook de verstrekking van bepaalde werkvergunningen voor seizoensarbeiders wordt aan banden gelegd.



Volgens een hoge overheidsfunctionaris worden door het bevriezen van de visa-uitgifte 525.000 banen voor Amerikanen vrijgemaakt. Het besluit moet "Amerikanen zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen", zei de regeringsmedewerker tegen persbureau Reuters. Hoe het Witte Huis dat getal heeft berekend, werd niet bekendgemaakt.



Twitter en Amazon hebben het besluit in verklaringen "kortzichtig" genoemd. Ook Google-baas Sundar Pichai liet weten teleurgesteld te zijn over de proclamatie. "We zullen doorgaan immigranten te steunen en werken om kansen voor iedereen te vergroten", zei Pichai op Twitter. De Amerikaanse Kamer van Koophandel reageerde dat het besluit een negatieve uitwerking zal hebben op het economische herstel in de VS.

Het besluit moet helpen de zwaar door de coronapandemie getroffen Amerikaanse economie weer op gang te brengen. Grote techbedrijven in de VS uitten kritiek op de actie en waarschuwen juist voor economische schade. Door de proclamatie wordt onder meer de uitgifte van zogeheten H1-B- en H-4-visa tot het einde van dit jaar stopgezet.