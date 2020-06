Besmettingsgraad in Duitsland blijft hoog

De besmettingsgraad van het coronavirus in Duitsland is nog steeds hoog.

Het Robert Koch Institut (RKI) schatte dinsdag het reproductiegetal op 2,76, iets lager dan de 2,88 op zondag. Het betekent dat honderd mensen gemiddeld 276 anderen besmetten.

Volgens het hoofd van het RKI Lothar Wieler is de besmettingsgraad vooral zo hoog door lokale uitbraken, zoals bij een slachthuis in Noordrijn-Westfalen.

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 503 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd, aldus de Duitse tegenhanger van het RIVM. In totaal zijn nu 190.862 infecties vastgesteld in het land.



Bijna 9000 doden

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen is 34 gevallen lager dan een dag eerder, toen werden er 537 infecties geregistreerd.

Het dodental als gevolg van het longvirus steeg in het afgelopen etmaal volgens het RKI tot 8895. Dat is een toename van tien sterfgevallen.

