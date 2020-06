'Coronahulplijn' Rode Kruis bijna 22.000 keer gebeld

Een hulplijn van het Rode Kruis waar mensen sinds de uitbraak van het coronavirus terecht kunnen voor een luisterend oor, advies of extra hulp, is inmiddels bijna 22.000 keer gebeld.

De lijn bestaat nu 100 dagen en is ook bereikbaar voor mensen die het Nederlands niet beheersen, aldus de organisatie. Zij kunnen contact leggen in hun moedertaal via WhatsApp en worden in hun eigen taal teruggebeld.

Dat geldt intussen voor het Turks, Tamazight, Arabisch, Chinees en vanaf dinsdag ook het Portugees. Volgens het Rode Kruis stond in de eerste weken de lijn roodgloeiend en kwamen er veel praktische vragen binnen over wat er wel en niet mocht door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Tegenwoordig duren de gesprekken gemiddeld langer en hebben mensen het mentaal zwaar, zegt de organisatie. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn sinds de start van de lijn iets meer dan tweeduizend keer in actie gekomen nadat iemand met een concrete hulpvraag had gebeld.



Faiza El Khayari, initiatiefnemer van de Rode Kruis Hulplijn: "Wij zijn er voor die mensen die nog steeds niet of zeer weinig de deur uit gaan, omdat ze niet kunnen of durven. Gewoon om te praten of misschien even te huilen.

Het is heel normaal om je in deze omstandigheden verdrietig of gefrustreerd te voelen. Deze emoties te accepteren en uit te wisselen geeft rust. Wij helpen daarbij."

© ANP 2020