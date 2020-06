Mogelijkheden Hadj 2020 ook voor Saoediërs beperkt

Saoedi-Arabië heeft dinsdag ook een limiet gesteld aan het aantal binnenlandse bedevaartgangers.

De Saoedische autoriteiten hadden maandag voor het eerst aangekondigd dat buitenlandse bedevaartgangers naar Mekka het land niet in mogen. De beslissing die is genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is een unicum in het moderne tijdperk.

Elke moslim moet minstens één keer in zijn of haar leven deelnemen aan de hadj, de bedevaart die jaarlijks plaatsvindt. Dit jaar mogen maximaal duizend Saoedische pelgrims deelnemen aan de islamitische bedevaart, die dit jaar plaatsvindt van 28 juli tot en met 2 augustus.

Minister van Pelgrimszaken Mohammed Benten kondigde dinsdag strenge gezondheidsmaatregelen aan, waaronder het weren van 65-plussers. De Saoedische minister van Volksgezondheid liet weten dat iedereen die werkzaam is op de bedevaartsplekken getest zal worden en dat de autoriteiten zijn voorbereid op noodgevallen.

Normaliter maken zo'n tweeënhalf miljoen bedevaartgangers elk jaar de tocht naar de heilige steden Mekka en Medina. Saoedi-Arabië verdient aan de hadj en de andere, kleinere pelgrimage umrah jaarlijks ongeveer $12 miljard dollar (€10,6 miljard).



Wijze beslissing

De hoogste soennitisch-islamitische autoriteit van Egypte Al Azhar prees het Saoedische besluit als een "wijze beslissing". Het beschermen van het menselijk leven is een van de centrale wetten van het islamitische geloof, benadrukte Al Azhar.

Na een toename van nieuwe besmettingen afgelopen twee weken, staat de officiële teller in Saoedi-Arabië op meer dan 161.000 vastgestelde besmettingsgevallen en meer dan 1300 doden als gevolg van besmetting met het longvirus.

