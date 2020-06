Marokko: Zomervakantie campagne Marhaba 2020 definitief van de baan

De welkomstoperatie voor Marokkaanse diaspora is voor dit jaar geannuleerd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Dat meldde de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita maandag. Normaal gezegd start in juni de jaarlijkse Marhaba campagne van de Marokkaanse autoriteiten.

De buitenlandminister benadrukte wel dat ondanks het annuleren van de campagne reizigers wel naar Marokko mogen reizen zodra de grenzen weer open gaan.

De operatie vergt maanden aan voorbereiding in samenwerking met alle betrokken landen en is bedoeld om Marokkanen te ontvangen die in het buitenland wonen (MRE). De campagne gaat gepaard met culturele evenementen en feestelijkheden. Gezien de coronacrisis is het volgens Bourita niet wenselijk de campagne dit jaar door te laten gaan.



Voor de campagne worden jaarlijks verschillende maatregelen genomen om de doorgang van passagiers en voertuigen veilig en comfortabel te laten verlopen. Meer dan 1.000 maatschappelijk werkers, artsen, paramedici en vrijwilligers staan ten dienste van Marokkanen woonachtig in het buitenland als onderdeel van deze operatie.

In 2019 bezochten meer dan 2,5 miljoen Europese Marokkanen het vaderland gedurende de zomermaanden.

