Arnhemse terreurverdachte: geen plan politie te doden

Terreurverdachte Wail el A. (22) wist volgens zijn advocaat al dat zijn wapen onklaar was gemaakt toen hij tijdens de arrestatie van de Arnhemse terreurgroep in Weert het wapen richtte op het arrestatieteam.

Hij had geen opzet de politie te doden, betoogde de raadsvrouw dinsdag in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie heeft El A. geprobeerd politieagenten te vermoorden bij zijn aanhouding in Weert. Daarom is tegen hem twintig jaar gevangenisstraf geëist, twee jaar meer dan tegen hoofdverdachte Hardi N. die wordt verdacht van het leiden van de terreurcel.

Op arrestatiebeelden die zijn gemaakt met een verborgen camera in een busje is te zien dat hij een wapen richt op het arrestatieteam. De verdachte wist volgens justitie toen nog niet dat het wapen onklaar was gemaakt door de politie die in de groep wist te infiltreren.

Volgens zijn advocaat wist El A. al wel dat het wapen dienst zou weigeren op het moment dat de politie de deur van het busje opentrok om vier verdachten van de vermeende terreurgroep te overmeesteren. "Voordat het busje openging, heeft Wail zijn wapen op de bodem van het busje gericht en de trekker overgehaald. De kogel viel eruit en werd niet afgevuurd door het wapen. Op dat moment wist hij dat het vuurwapen het niet deed."



Sterven als martelaar

De advocaat van de verdachte verzocht de rechtbank de videobeelden opnieuw te tonen in de rechtszaal. "Uit het filmpje blijkt dat hij het wapen na de ontdekking niet opnieuw doorlaadt. Dat hij het wapen daarna richt op de politie, is bedoeld om de politie af te schrikken en niet om de politie te doden." Volgens de advocaat hoopte de verdachte dat de politie hem zou doden, zodat hij kon sterven als martelaar.

De advocaat pleitte voor een gevangenisstraf van 8 tot 10 jaar, als het tot een veroordeling komt. "Ik krijg het cliënt en de maatschappij niet uitgelegd dat als je uitreist naar Daesh-gebied en terugkeert je standaard een gevangenisstraf krijgt van zes jaar. Als je dezelfde feiten in Nederland wilt plegen, dan geldt ineens een verdrievoudiging van de straf. De angst van de Nederlandse maatschappij kan geen verdrievoudiging vergoelijken", aldus de raadsvrouw.

