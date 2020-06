Rechter dwingt Bolsonaro tot dragen mondkapje

Een Braziliaanse rechter heeft president Jair Bolsonaro bevolen om een mondkapje te dragen tijdens openbare gelegenheden.





De federale rechter zei Bolsonaro een boete van 2000 real (341 euro) per dag op te leggen zolang hij de districtsverordeningen die bedoeld zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft overtreden.



Meer dan 51.000 doden door het virus zijn geregistreerd in Brazilië, maar het werkelijke aantal zou veel hoger zijn. Bij meer dan 1,1 miljoen Brazilianen is het virus vastgesteld.

Het rechterlijke besluit is dinsdag bekendgemaakt. De rechtse populist heeft verschillende politieke bijeenkomsten in de hoofdstad Brasilia bijgewoond zonder enige vorm van gezichtsbescherming.