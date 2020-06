Marokko voert deze week 30 repatriëringsvluchten uit

Tussen de 5.000 en 6.000 onderdanen uit 17 landen zullen de komende dagen gerepatrieerd worden door de Marokkaanse regering.

Dat meldde de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita maandag in Rabat. Tot dusver zijn 3.151 Marokkaanse onderdanen uit het buitenland teruggehaald sinds de start van de repatriëringsoperaties half mei. De bedoeling is dat Royal Air Maroc (RAM) het tempo wekelijks aanhoudt om de resterende 29.000 onderdanen terug te halen.

Volgens Bourita zullen de vluchten van RAM voortaan de volledige passagierscapaciteit gebruiken. Als preventiemaatregelen tegen het coronavirus werd tot nu toe slechts tweederde van het aantal beschikbare stoelen aan boord gebruikt.

De evacuatiecampagne begon met het repatriëren van onderdanen uit de nabijgelegen Spaanse enclave Melilla, daarop volgde Ceuta, buurland Algerije, Spanje, Turkije, Tunesië en Nederland.



De komende tijd zullen vluchten worden uitgevoerd tussen onder meer Nederland, Frankrijk, Turkije, Servië, Hongarije, Tunesië, Mauritanië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Portugal, Zwitserland, Polen, Senegal, België, Italië, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK).

Verre oosten en Amerika

De regering overweegt om onderdanen die gestrand zijn geraakt in het verre oosten of Zuid-Amerika te verzamelen op een internationaal knooppunt zoals Istanbul, Doha of Parijs. Van daaruit zullen repatrianten worden overgebracht naar Marokko.



Sommige vluchten zullen ook op de heenweg reizigers vervoeren, het betreft voornamelijk Noord-Amerikaanse of Canadese onderdanen die momenteel in Marokko vast zitten.

Het prijskaartje van de immense repatriëringsoperatie bedraagt in totaal €22,2 miljoen en wordt volledig betaald vanuit het coronafonds. De Marokkaanse autoriteiten zullen ook alle kosten dekken die verband houden met huisvesting gedurende de quarantaine periode van 10 dagen.

