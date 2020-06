Amnesty: 'Marokko gebruikte Israëlische spionagesoftware bij journalist Omar Radi'

De Marokkaanse autoriteiten zouden gebruik hebben gemaakt van het het spionagemalware 'Pagesus' van het Israëlische bedrijf NSO Group.

Dat meldt Amnesty International maandag. Volgens de mensenrechten-NGO was de Marokkaanse journalist Omar Radi het doelwit van de spionagepraktijken in de tijd dat de journalist "herhaaldelijk werd lastiggevallen" door Marokkaanse autoriteiten.

Radi werd in maart veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden nadat hij eind december 2019 werd gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Radi uitte zich in een tweet kritisch over de hoogte van de straffen en trok de onafhankelijkheid van de rechter in twijfel. Radi werd door de politie ondervraagt en bracht vijf dagen door in de gevangenis tot hij op 31 december werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces.



Amnesty heeft naar eigen zeggen de smartphone van Radi in februari 2020 "uitvoerig onderzocht" en concludeerde dat het apparaat was onderworpen aan een reeks aanvallen met het softwarepakket 'Pegasus' van NSO Group. Het Israëlische bedrijf raakte in oktober 2019 ook al in opspraak nadat het bedrijf hoge regerings- en legerfunctionarissen in meerdere landen bespioneerde via een lek in de beveiliging van WhatsApp.

Volgens Amnesty-woordvoerder Dana Engleton heeft het Israëlische softwarebedrijf NSO "schokkend bewijs" geleverd voor de "softwaremisbruik" door Marokkaanse autoriteiten. "Het is duidelijk dat NSO Group niet te vertrouwen is", zei Engleton over de PR-campagne van NSO om de imagoschade van het bedrijf te beperken en de "eigen handen in onschuld te wassen".

