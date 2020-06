Marokko op ranglijst meest machtigste landen ter wereld

Op de 80-landen omvattende lijst staat het Noord-Afrikaanse land wereldwijd op de 57e plek, 4 plekken hoger dan in 2019.

Marokko staat echter eerste in Noord-Afrika. Buurland Algerije is nergens te bekennen op de 'Most Powerful Countries' lijst van US News en World Report.

De lijst wordt jaarlijks samengesteld en rangschikt 80 landen die consequent de krantenkoppen domineren, beleidsmakers bezighouden en mondiale economische knopen doorhakken. De lijst wordt samengesteld aan de hand van een enquête die data verzameld van meer dan 20.000 mensen uit 73 landen.

De lijst richt zich op vijf punten; militaire kracht, internationale allianties, economische invloed, politieke invloed en leiderschap. Volgens de ranglijst is Marokko het machtigste land van de Maghreb. Tunesië staat op de 61e plek. Algerije, Libië en Mauritanië werden uitgesloten van de lijst.



Marokko is het vijfde machtigste land van Afrika, na Egypte (wereldwijd 25e), Zuid-Afrika (32e), Kenia (52e) en Ghana (55e). In de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) staat Marokko op de 10e plaats, na Israël (wereldwijd op de 8e plaats), Saoedi-Arabië (10e), de Verenigde Arabische Emiraten (11e), Turkije (16e), Qatar (18e), Egypte (25e), Jordan (33e), Libanon (38e) en Oman (39e).

Op de wereldranglijst staan ​​de Verenigde Staten op de eerste plaats, gevolgd door Rusland, China, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Japan.

