Oranje blijft Veronica Inside ook na debat boycotten

Het debat tijdens de uitzending van Veronica Inside maandagavond over racisme is voor de voetballers en voetbalsters van Oranje geen reden om het praatprogramma niet meer te boycotten.

De nationale vrouwenploeg kwam na overleg met een korte reactie. "Het is goed dat het onderwerp op de agenda is gezet en ruim is besproken door Veronica Inside. We hopen dat een nieuwe weg is ingeslagen, Maar wat betreft de boycot is er niets veranderd. Eerst maar eens kijken hoe het nu gaat."

De mannen hebben nog niet gereageerd op de uitzending, zo laat een woordvoerder weten. Veel spelers zijn nog volop in actie bij hun buitenlandse clubs, anderen vieren al vakantie. Memphis Depay was kennelijk niet zo onder de indruk van het debat. Hij plaatste na de uitzending een foto van Johan Derksen met een clownsneus op sociale media.

Akwasi

Derksen wekte vorige week de woede van de voetballers en speelsters van Oranje omdat hij verklaarde dat racisme wel meeviel in Nederland. Ook maakte hij een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. "Weten we zeker dat het Akwasi niet was", vroeg hij zich af. De zwarte rapper Akwasi was onlangs een van de sprekers op een demonstratie tegen racisme op de Dam, met een fel betoog tegen Zwarte Piet.



Maar liefst 1,7 miljoen mensen keken afgelopen maandag naar de uitzending waarin Derksen in debat ging met oud-voetballer Dries Boussatta en de zwarte advocate Natacha Harlequin. Derksen piekerde er niet over zijn excuses aan te bieden. Wel gaf de voetbalanalist toe dat hij wel eens betere grappen had gemaakt.

Derksen was niet onder de indruk van de boycot van nationale ploegen. "Ik neem spelers van Oranje helemaal niet serieus", stelde hij afgelopen maandag. "Zij zingen straks het Wilhelmus op het WK van Qatar waar mensen uit Bangladesh en Pakistan hun paspoort moeten inleveren en onder onmenselijke en slaafse omstandigheden stadions bouwen."

