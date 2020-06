Nederlands dodental coronavirus stijgt met twee

Nog eens twee mensen zijn gestorven door het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hun overlijden in de afgelopen 24 uur doorgekregen.





Voor zover nu bekend is afgelopen zondag voor het laatst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Deze week is volgens de huidige RIVM-cijfers nog niemand gestorven, en afgelopen zaterdag overleed ook niemand. De laatste dag waarop meer dan vijf mensen overleden, was 10 juni, precies twee weken geleden.



In de hele maand juni zijn tot nu 105 coronapatiënten overleden. Op het hoogtepunt van de crisis, eind maart en begin april, stierven meer dan 150 patiënten per dag.



GGD'en hebben zes nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaalaantal opnames op 11.859. Verder is het virus bij nog 83 mensen vastgesteld. Dat totaal is nu gestegen naar 49.804. Zulke gegevens komen soms wat later binnen.

Daarmee is het aantal sterfgevallen opgelopen tot 6097. Het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest op het virus. De twee 'nieuwe doden' zijn al wat langer geleden overleden, maar dit is nu pas doorgegeven aan het RIVM. Een van de twee stierf op 31 mei, de ander op 8 juni.