Moordzaak-Wiersum blijft in Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag bepaald dat zij de moordzaak Derk Wiersum onder zich houdt.

Zij wees woensdag een verzoek van advocaat Job Knoester om de zaak over te hevelen naar een andere rechtbank af, tijdens een tussentijdse zitting in de zaak tegen de verdachten Moreno B. en Giërmo B. Knoester, raadsman van verdachte Moreno B., heeft twijfels over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtbank, omdat Wiersum eerst en vooral een Amsterdamse advocaat was.

Zijn gewelddadige dood dompelde de rechtbank in de hoofdstad onder in rouw. Begrijpelijk, betoogde Knoester, maar niet bevorderlijk voor de objectiviteit onder de Amsterdamse rechters die de zaak van zijn cliënt Moreno B. moeten beoordelen.

De rechtbank acht zich prima in staat de strafzaak op een onpartijdige manier te behandelen. Zij wees een eerder soortgelijk verzoek van de advocaat van Anouar T. af, met nagenoeg dezelfde overwegingen. T. wordt verdacht van het organiseren van de moord op Wiersum. Hij is een neef van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces waarin Wiersum optrad als advocaat van kroongetuige Nabil B. Ridouan Taghi wordt gezien als het brein achter de moord op Wiersum.



Vluchtauto

De raadsman van Giërmo B. deed een vergeefs verzoek zijn cliënt vrij te laten uit voorarrest. Volgens raadsman Jacques Taekema is B. niet aan de nog onbekende schutter te linken. Zolang die link er niet is, is de verdenking tegen B. te mager, vond de advocaat. Volgens de rechtbank zijn er genoeg aanwijzingen voor B.'s betrokkenheid bij de moord om hem voorlopig in de cel te houden.

De beide verdachten zijn vorig jaar aangehouden. Het Openbaar Ministerie stelt dat beide mannen in de auto hebben gezeten die als vluchtauto is gebruikt. Ook is er verdacht telefoonverkeer tussen beiden. Woensdag kwam justitie nog met aanvullend bewijs, dat onder meer bestaat uit WhatsAppjes van vriendinnen van de mannen waarin in versluierde taal over de moordplannen werd gecommuniceerd. De berichten versterken het beeld dat het de bedoeling is geweest Wiersum al eerder te vermoorden.



Beladen onderzoek

Wiersum (44) werd op de ochtend van 18 september nabij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Giërmo B. werd als eerste opgepakt, de twee anderen volgden in de maanden daarna. Het drietal ontkent. Anouar T. is tot dusver apart van de twee anderen op tussentijdse zittingen verschenen. Dat wordt anders op de eerstvolgende zitting op 21 september. Dan wil de rechtbank de zaken tegen alle drie de verdachten in het beladen onderzoek bespreken.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is voorzien voor 2021.

© ANP 2020