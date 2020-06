Hitteplan geactiveerd: drink water, smeer goed en let op elkaar

Vanwege de hitte heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het hitteplan van stal gehaald.





Het hitteplan geldt voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daar wordt het de komende dagen meer dan 27 graden. Bovendien schijnt de zon zo krachtig dat de huid binnen een kwartier kan verbranden.



Vanwege de corona-uitbraak ziet het hitteplan er anders uit dan gebruikelijk. Mensen kunnen gewoon een ventilator gebruiken voor verkoeling, eventueel met een bevroren flesje water ervoor, maar het RIVM raadt aan om ervoor te zorgen dat "dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat".



Het KNMI waarschuwt ook voor de hitte en heeft code geel ingesteld voor de zeven provincies waar ook het hitteplan geldt. Volgens het weerinstituut kan het woensdag en donderdag 31 graden worden in het zuiden, en op vrijdag mogelijk 32 graden. 's Nachts zakt het kwik, maar het blijft boven de 15 graden. "Drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel", adviseert het KNMI.

Dit betekent dat de overheid mensen oproept om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor "ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement".