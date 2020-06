Grapperhaus snapt onvrede politie over beeldvorming

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) snapt dat er onder agenten onvrede is over het beeld dat van hen wordt neergezet.

Extra complex

© ANP 2020

Dat zei hij dinsdag na overleg met onder anderen de korpschef en vertegenwoordigers van de politievakbonden. "Er is terecht veel ongenoegen bij de politie. ". Directe aanleiding was de uit de hand gelopen demonstratie in Den Haag zondag. Op sociale media was veel kritiek op het optreden van de politie. Maar volgens de politie, vakbonden en de minister wordt er veel te snel geoordeeld. "Ga niet op Twitter direct allerlei dingen roepen", riep Grapperhaus op.Volgens Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) wordt de politie "onrechtvaardig behandeld" en was het protest op het Malieveld in Den Haag de druppel die de emmer deed overlopen. "We worden gewoon verkeerd neergezet." Hij waarschuwde voor toenemende tegenstellingen in het land."Zorg ervoor dat het vertrouwen dat de politie geniet niet ondermijnd wordt door oordeelsvorming die te kort door de bocht is", zei korpschef Henk van Essen na afloop van het gesprek. Het is door corona extra complex voor de politie om deze dagen op te treden, zei hij. "Het is balanceren op dit moment."Volgens Van Essen moet er vooral een ander type discussie komen. Het overleg met de minister is een eerste stap. Grapperhaus wil dat er een maatschappelijk debat komt over de rol van de politie.