Veronica Inside-mannen gaan 'vrijwel zeker' weer samen om tafel

De mannen van Veronica Inside gaan ondanks hun fikse ruzie "vrijwel zeker" woensdagavond met elkaar om de tafel.

© ANP 2020

Dat meldt een woordvoerder van Combo Productions, die het woord doet voor René van der Gijp en Johan Derksen, naar aanleiding van berichtgeving van het AD. Het gaat om een praatshow die maanden terug al gepland stond. Wel moet er nog met elkaar gesproken worden voordat er zekerheid kan worden gegeven, voegt de woordvoerder daaraan toe.De opnames vinden plaats in een ruimte in Dordrecht, schreef het AD. De twee zijn maanden terug samen met Wilfred Genee geboekt om een uitzending te maken voor de businessclub van FC Twente. De woordvoerder van Van der Gijp en Derksen bevestigt dat deze plannen er liggen. De businessclub was woensdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.Van der Gijp, Derksen en Genee kregen ruzie na de racisme-uitzending van Veronica Inside. Genee probeerde maandag een open gesprek over racisme te leidden tussen en advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta en nam naar mening van Van der Gijp en Derksen te veel afstand. Zij voelden zich in de steek gelaten.Van der Gijp noemde het later een "Joegoslavië-tribunaal". Wat hem betreft was dat de laatste uitzending waar hij en Johan Derksen aan meewerkten.