Na 1 juli ook ov voor niet-noodzakelijke reizen

Nederlanders kunnen na 1 juli gewoon gebruikmaken van het openbaar vervoer. Mensen mogen ook voor niet-noodzakelijke reizen met de bus, tram of trein, melden ingewijden.

Versoepelingen voor personenauto's en touringcars

© ANP 2020

In treinstellen en bussen mogen daarnaast meer mensen worden toegelaten. De afgelopen weken gold een beperking van 40 procent van de capaciteit. Wel moeten Nederlanders de spits zo veel mogelijk mijden. Mogelijk worden openingstijden van bijvoorbeeld musea of lestijden van bepaalde onderwijsinstellingen daarop afgestemd. Mondkapjes blijven voorlopig nog even verplicht in het openbaar vervoer evenals het zoveel mogelijk bewaren van 1,5 meter afstand tot medereizigers.De nieuwe regels voor het ov worden woensdagavond aangekondigd, als onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. De meest betrokken bewindspersonen bespraken voorlopig voor het laatst binnen de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) de aanpak van het coronavirus.Het openbaar vervoer rijdt sinds begin juni weer volgens normale dienstregeling, omdat ook andere regels om het coronavirus te bestrijden werden versoepeld. Sindsdien is de bezetting steeds ruim onder de 40 procent gebleven.Voor touringcars, taxi's en personenauto's worden de regels ook versoepeld. Wel moeten bijvoorbeeld taxibedrijven van te voren vragen naar eventuele klachten. Gegevens die worden afgegeven bij reserveringen kunnen mogelijk voor bron- en contactonderzoek worden gebruikt.