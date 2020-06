Rutte: Als 1,5 meter verslapt, kan het snel misgaan

Het is echt cruciaal dat mensen de 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden, zei premier Mark Rutte na crisisberaad. "Deze afstand geldt in de hele wereld. De besmettingskans is dan enorm veel kleiner.



Rutte zei zelf ook "enorm te balen" van die 1,5 meter afstand. Maar hij waarschuwde om niet met die regel te verslappen. "Want dan weten we één ding zeker. Als mensen terugkomen van vakantie of op plekken waar het virus snel opleeft, dan loopt het weer snel op."



Niet smeken

De premier zei mensen niet "amechtig te gaan smeken" om die 1,5 meter aan te houden. Hij gaat ervan uit dat mensen slim genoeg zijn die afstand te snappen en naar de feiten te blijven kijken. "De afstand is razend belangrijk, in combinatie met thuisblijven bij klachten."



Anders komt er volgens hem weer veel ellende. Dan gaat de economie weer dicht en moeten sectoren weer sluiten. Ook zullen weer veel mensen in ziekenhuizen terechtkomen. Ook jongeren kunnen op de intensive care terechtkomen of ze kunnen ouderen aansteken, aldus Rutte.



De routekaart die het kabinet had uitgedacht is voor het grootste deel twee maanden eerder uitgekomen dan gedacht. De komende tijd blijft het kabinet in gesprek met branches. "En we blijven heel goed opletten hoe het virus zich gedraagt. Dus met meer vrijheid de zomer in dan gedacht, maar het virus is niet weg. Geniet van de zomer, maar gedraag je verantwoordelijk", zei de premier.

