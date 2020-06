Marokko: Gedetineerden kunnen vanaf 13 juli weer bezoek ontvangen

Gevangenen in Marokko moesten het sinds maart zonder bezoek en verlof stellen.

Het bezoek zou aanvankelijk eerder worden toegestaan maar werd uitgesteld als gevolg van de epidemiologische situatie in het land. Nu het coronavirus beteugeld lijkt en het gevaar voor gedetineerden en personeel wat is geweken is het hervatten van familiebezoek vanaf half juli weer verantwoord, meldt het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) woensdag in een persbericht.





Het bezoek moet voorlopig wel rekening houden met aangepaste maatregelen in verband met het coronavirus.





