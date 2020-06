Algerije bouwt militaire basis nabij Marokkaanse grens

De bilaterale spanningen tussen Marokko en Algerije krijgen een nieuwe dimensie.

Na het besluit van Rabat in mei 2019 om te starten met de bouw van een militaire post in Jerada besloot men in Algiers daar nog een schepje boven op te doen. De bouw van ​​de "strategische en belangrijke" militaire basis is volgens Algerije een reactie op de "Marokkaanse spionagepraktijken", daarmee verwijzend naar de "legerbasis" in Jerada op zo'n 40 km van de Algerijnse grens.





Volgens Algerije bouwt Marokko ook aan een volledig uitgeruste militaire basis. De Marokkaanse koninklijke strijdkrachten (FAR) ontkennen dat en beweren dat er wordt gewerkt aan een kazerne die bedoeld is om de soldaten in de oosterse regio's te huisvesten.





Buurland Algerije ziet de zaak toch anders en start binnenkort met de bouw van een volledig uitgeruste militaire basis. Volgens het Algerijnse dagblad TSA (Tout sur l'Algérie) wordt het project uitgevoerd met de hulp van de Israëliërs en wordt de nieuwe basis uitgerust met structuren voor "elektronische spionage".





