Nationale garde VS paraat om beelden te beschermen

De nationale garde in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC en in de staat Wisconsin staat de komende periode paraat om beelden te beschermen.

Dat is woensdag bekendgemaakt nadat president Donald Trump al een aantal keer opriep tot beschermende maatregelen. In Washington gaat het om 4000 ongewapende troepen. Demonstranten probeerden begin deze week het beeld van oud-president Andrew Jackson neer te halen.





Dat standbeeld staat dichtbij het Witte Huis. Jackson was een van de oprichters van de Democratische partij en een van de eerste Democratische presidenten. Hij is een controversieel figuur vanwege een wet uit 1830 waarin staat dat alle inheemse Amerikanen naar het westen van het land moesten worden gedeporteerd, om ze zo te kunnen onderwerpen.

In Wisconsin zijn onlangs twee beelden neergehaald door demonstranten. De demonstraties tegen racisme in de VS begonnen vorige maand nadat een witte agent de zwarte George Floyd doodde in Minneapolis. Sindsdien gaan mensen door het hele land de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld."De leden van de nationale garde zullen de parkwachters ondersteunen om te voorkomen dat belangrijke monumenten worden besmeurd of kapotgemaakt", aldus de nationale garde in een verklaring.