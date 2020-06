Peking verklaart uitbraak coronavirus onder controle

Een nieuwe uitbraak van het coronavirus in de Chinese hoofdstad Peking is onder controle.

© ANP 2020

Dat hebben de autoriteiten in de stad bekendgemaakt. Zeker 256 mensen raakten besmet sinds begin juni. Het eerste geval werd op 11 juni gemeld. Het stadsbestuur nam direct strenge maatregelen en stelde voor een deel van Peking weer een lockdown in. "De uitbraak die wordt gelinkt aan de Xinfadimarkt is in feite onder controle", aldus een woordvoerder van de gemeente Peking. "Tegelijkertijd hebben we wel clusterbesmettingen in huizen en op kantoren gevonden.""We kunnen onze aandacht niet verslappen", zei de woordvoerder. Volgens het stadsbestuur waren 253 van de recente 256 besmettingen gelinkt aan de markt. Waar de andere drie mensen het hebben opgelopen, wordt nog uitgezocht.Dat de uitbraak onder controle is, is een positief signaal, zegt de voorzitter van de gezondheidscommissie van de stad. "Het bewijst dat de voorzorgsmaatregelen en de lockdown effect hebben." In Peking zijn de laatste weken ruim 3 miljoen tests uitgevoerd. Experts denken dat er vaker dergelijke lokale uitbraken zullen voorkomen.