Aantal dagelijkse coronabesmettingen VS nadert piek april

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus was woensdag bijna net zo hoog als tijdens de piek in april.

Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het virus werd bij ruim 35. 900 mensen vastgesteld. Volgens omroep NBC News was woensdag zelfs de dag met het hoogste aantal nieuwe besmettingen. NBC meldt dat volgens hun telling bij 36.358 mensen het virus is vastgesteld. Dat zijn er 73 meer dan het vorige record.

Het aantal besmettingen in de VS staat op ongeveer 2,4 miljoen en het geregistreerde dodental is 121.932. Woensdag kwamen 756 mensen om.

In april werd vooral het oosten van de VS zwaar getroffen door het virus, nu gaat het meer om het midden en westen, zoals Texas en Californië.



Volgens gezondheidsexperts zijn veel van de nieuwe zaken te linken aan bijeenkomsten op herdenkingsdag, eerder deze maand. In een aantal van de nu getroffen staten worden strenge maatregelen zoals een lockdown weer ingevoerd.

Mensen die vanuit een nu getroffen staat naar oostelijke staten als New York en New Jersey reizen, moeten eerst twee weken in quarantaine.

