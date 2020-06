Verdachte die agent neersloeg bij trouwstoet voor de rechter

De 26-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van zware mishandeling van een politieagent bij een trouwstoet, verschijnt donderdag voor de rechtbank in Rotterdam.

De verdachte Shahid B. is de broer van de bruid voor wie op 30 augustus vorig jaar een lawaaiige trouwstoet door het centrum van Rotterdam trok die veel overlast veroorzaakte. De politie moest optreden omdat feestvierders onnodig zouden toeteren, op autodaken zaten, asociaal reden en het overige verkeer hinderden.B. zou de agent zo hard hebben geslagen, dat deze korte tijd het bewustzijn verloor. Het incident werd op video vastgelegd. In oktober wist de politie de man in Lopik aan te houden. Agenten troffen hem aan onder een bed.Kort nadat B. was opgepakt, werden ook de bruidegom, diens vader en diens schoonmoeder aangehouden op verdenking van het beïnvloeden van getuigen. Het Openbaar Ministerie verwijt de familie dat ze het onderzoek hebben bemoeilijkt door bewust tegen te werken. Volgens justitie heeft het onderzoek daarom onnodig veel tijd in beslag genomen.