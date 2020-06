Turkije: 'boek Bolton misleidend, eenzijdig en manipulatief'

Bolton beweert in het boek dat Trump op Erdogans aangeven ingreep in een Amerikaans gerechtelijk onderzoek naar een Turkse bank.

Het boek van de voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Bolton zet een "misleidend, eenzijdig en manipulatief" beeld van de gesprekken tussen president Donald Trump en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan neer, klaagt de woordvoerder van Erdogan op Twitter.

Bolton beweert in het boek dat Trump op Erdogans aangeven ingreep in een Amerikaans gerechtelijk onderzoek naar een Turkse bank. "Ik zorg ervoor", zou Trump hebben gezegd tegen Erdogan nadat die hem een memo had overhandigd waarin werd beweerd dat de Turkse Halkbank onschuldig is aan het omzeilen van VN-sancties tegen Iran. Op dat moment deed een New Yorkse aanklager onderzoek naar Halkbank.

Volgens Bolton beloofde Trump aan Erdogan dat de onderzoeken naar de Turkse bank zouden worden gestaakt zodra hij de aanklagers zou hebben vervangen.



Op welke manier Bolton de gesprekken tussen Trump en Erdogan zou hebben verdraaid, zegt de woordvoerder van Erdogan niet in zijn bericht op Twitter. Halkbank heeft altijd ontkend dat ze iets verkeerd heeft gedaan.

De aanklager in kwestie, Geoffrey Berman, stapte vorige week op na een conflict met Trump en minister van Justitie William Barr. Bermans parket, dat van het Zuidelijke District van New York, onderzoekt ook Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

