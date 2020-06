Marokkaans ministerie van Justitie gaat Tamazight implementeren

De maatregelen is het gevolg van een memo van regeringsleider Saad Eddine El Othmani die gericht was aan alle overheidsdiensten.

Het Marokkaanse ministerie van Justitie heeft woensdag een overeenkomst getekend met het Royal Institute of Amazigh Culture (IRCAM) om het Tamazight te integreren in het rechtssysteem van het land.

Met de samenwerkingsovereenkomst hoopt het ministerie tegemoet te komen aan een groot deel van de Marokkaanse gemeenschappen die geen Arabisch spreken, zegt Ahmed Boukouss van IRCAM. Leden van deze gemeenschappen zullen nu hun moedertaal kunnen gebruiken en in rechtszalen kunnen communiceren, aldus Boukouss.

Ondanks de grondwettelijke erkenning van het Tamazight als officiële taal van het Marokkaanse koninkrijk ontbreekt het Tamazight nog bij veel overheidsdiensten. Tot nu toe was het gebruik van het Arabisch of het Frans weleens een belemmering gedurende gerechtelijke procedures.



Als eerste actiepunt op de agenda staat het installeren van nieuwe informatieborden in het Tamazight in overheidsgebouwen zoals rechtszalen. Ook wordt een woordenboek of begrippenlijst uitgegeven met gangbare juridische en gerechtelijke termen. Verdere maatregelen zijn onder meer een opleiding in het Tamazight voor rechters en rechtbankpersoneel.

CNIE Onlangs ontstond ophef over het ontbreken van het Tifinagh-schrift op de nieuwe generatie identiteitskaarten (CNIE). De nationale veiligheidsdienst DGSN kondigde eerder dit jaar de komst van een nieuwe generatie van de CNIE. In een verklaring veroordeelde de Marokkaanse Liga voor Tamazight het onlangs gepresenteerde ontwerp en zei dat het in strijd is met de grondwet van Marokko.

Volgens DGSN kent het weglaten van het Tifinagh-schrift een technische reden. De documenten die nodig zijn om de pas aan te vragen bevatten het Tifinagh-schrift ook niet. Geboorteaktes en hala almadania worden vooralsnog enkel in het Arabisch en Frans geproduceerd.

