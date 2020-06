GGD: bij genoeg coronavaccins iedereen in paar weken inenten

Zodra het vaccin tegen corona beschikbaar is, kan heel Nederland binnen "een paar weken" ingeënt worden tegen het virus, zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw.

Overheid

Wel valt of staat de vaccinatiecampagne met de hoeveelheid beschikbare vaccins. Volgens De Gouw heeft de GGD veel ervaring met grootschalige vaccinatieprogramma's. "Wij kunnen duizenden mensen tegelijk vaccineren in bijvoorbeeld sporthallen. En het gaat razendsnel, je krijgt een prikje en kan weer weg."Jaarlijks worden ongeveer 3 miljoen mensen gevaccineerd tegen de griep, zegt De Gouw. "Dat doen we binnen twee dagen. We kunnen dit dus aan."Het hangt ervan af of de overheid genoeg vaccins kan opkopen. Of dat dit najaar nog lukt, iets waar het kabinet op hoopt, weet De Gouw niet. Sommige onderdelen van het onderzoek duren volgens hem lang.Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen doses besteld bij farmaceut AstraZeneca, ter waarde van 750 miljoen euro. Wanneer ze worden geleverd, is nog niet duidelijk. Concurrent Sanofi maakte dinsdag bekend zijn vaccin in de eerste helft van 2021 te verwachten.