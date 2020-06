Frankrijk lanceert testcampagne gericht op ruim 1 miljoen mensen

Frankrijk gaat ongeveer 1,3 miljoen inwoners in de regio Île-de-France, waar ook Parijs onder valt, uitnodigen zich te laten testen op het coronavirus.





Behalve in Île-de-France, ontvangen ook Fransen in drie andere regio's een uitnodiging voor een test. In het betreffende gebied bevindt zich driekwart van alle mensen in Frankrijk die op een intensive care belandden als gevolg van besmetting met het coronavirus.



Naderhand wordt gekeken of de campagne wordt uitgebreid, zei Véran. "We zijn in een experimentele fase om te zien of dit correspondeert met wat de Fransen willen", aldus de minister.

Dat zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran tegen de krant Le Monde. De tests moeten de groep mensen in kaart brengen die wel besmet zijn, maar geen symptomen hebben. De 'testcampagne' richt zich vooral op mensen die in de buurt wonen van voormalige infectiehaarden, zei Véran.