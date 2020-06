Labourleider ontslaat schaduwminister om antisemitisme

Keir Starmer, de leider van de Britse Labourpartij, heeft een prominent parlementslid ontslagen vanwege antisemitisme.

Rebecca Long-Bailey, schaduwminister en woordvoerder voor onderwijs, moet weg omdat ze haar waardering uitsprak voor een artikel waarin volgens Starmer een anti-Joodse complottheorie werd gepropageerd.

In het artikel staat dat Amerikaanse agenten de nekklem met de knie, waardoor de zwarte Amerikaan George Floyd overleed, hebben geleerd van leden van de Israëlische geheime dienst. Donderdagmorgen twitterde Long-Bailey een link en prees ze een gesprek met de acteur Maxine Peake.

In het interview, over de Black Lives Matter-protesten, zei Peake: "De tactiek van de Amerikaanse politie, knielend op George Floyds nek, werd geleerd van seminars met Israëlische geheime diensten."



"Vanmiddag heeft Keir Starmer aan Rebecca Long-Bailey gevraagd om af te treden in het schaduwkabinet. Het artikel dat Rebecca eerder vandaag deelde, bevatte een antisemitische samenzweringstheorie. Als leider van Labour, is Keir duidelijk geweest dat het herstellen van vertrouwen met de Joodse gemeenschap de hoogste prioriteit heeft. Antisemitisme neemt veel verschillende vormen aan en het is belangrijk dat we er allemaal waakzaam voor zijn", aldus een verklaring van de Britse partij.

Labour in opspraak

Labour, dat tot voor kort geleid werd door Jeremy Corbyn, is de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak geraakt vanwege de houding tegenover Joden. Zo zouden stafmedewerkers via sociale media antisemitische teksten hebben verspreid. Corbyn heeft de beschuldigingen van antisemitisme steeds van de hand gewezen.

Veel partijprominenten, onder wie Long-Bailey, hadden sindsdien gezworen het antisemitisme binnen de partij uit te willen bannen.

