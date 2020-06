Marrakech: 11 arrestaties wegens illegale abortus en overspel

De politie in Marrakech heeft 11 personen gearresteerd, waaronder een arts en vier verpleegsters, wegens hun vermeende betrokkenheid bij het verrichten van illegale abortus

De 77-jarige arts en eigenaar van de kliniek voerde samen met vier verpleegsters de illegale behandeling uit, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand de zaak praktijken aangaf bij de autoriteiten.

Bij de politie-operatie werden ook klanten gearresteerd, waaronder een man en het 17-jarig meisje met wie hij een buitenechtelijke relatie had. Ook een tante van het meisje was in de kliniek voor het laten uitvoeren van een abortus. Twee andere vrouwen die al eerder de illegale behandeling lieten uitvoeren werden ook meegenomen.

Strafbaar In Marokko is het laten uitvoeren van abortus illegaal en strafbaar tot wel tien jaar gevangenisstraf, tenzij het leven van de moeder in gevaar is. Zowel de arts als de patiënt kunnen worden vervolgd in het geval van een illegale abortus.



Momenteel is een wetsvoorstel in de maak om zwangerschapsafbreking als gevolg van verkrachting, incest of aangeboren misvormingen als uitzondering toe voegen. Activisten en feministen pleiten al jaren voor betere abortusrechten in Marokko. De campagne bereikte een hoogtepunt in 2019 na de arrestatie van de Marokkaanse journaliste Hajar Raissouni.

De 28-jarige Raissouni werd veroordeeld tot één jaar celstraf wegens voorhuwelijkse seks en het illegaal laten uitvoeren van een abortus. Haar verloofde, een gynaecoloog die ook de behandeling zou hebben uitgevoerd, werd ook opgepakt.

Raissouni, die de beschuldigingen tegen haar bleef ontkennen, werd uiteindelijk vrijgelaten na koninklijke gratie van Mohammed VI.

