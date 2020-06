Agent in New York aangehouden vanwege onwettige nekklem

Een politieagent is in New York aangehouden vanwege het uitvoeren van een illegale nekklem bij een arrestant.

Het is de eerste keer dat een agent wordt aangeklaagd sinds de gouverneur van de staat New York de omstreden handeling aan banden legde. De arrestant verloor zijn bewustzijn toen de agent zijn armen om de nek van de man hield. Het incident werd gefilmd door omstanders. De 39-jarige agent gaf zichzelf aan. Hij is geschorst en riskeert een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar.De staat nam eerder deze maand maatregelen nadat er in New York en de rest van de VS een volkswoede uitbrak om de dood van George Floyd. Hij kwam in Minneapolis om het leven nadat een agent bijna 9 minuten met zijn knie op zijn nek zat.De New Yorkse politie deed al in 1993 de nekklem in de ban, maar het middel werd oogluikend toegestaan en er werden geen berispingen voor gebruik ervan uitgedeeld. In 2014 was er al eens enorme ophef. Toen overleed in New York de zwarte Amerikaan Eric Garner kort nadat hij bij arrestatie hard tegen de grond was gewerkt.Politieman Daniel Panteleo hield hem tegen de regels in in een wurggreep. Hij stopte niet hoewel de verdachte nog uitbracht dat hij geen lucht kreeg. Garner verloor het bewustzijn en overleed op weg naar het ziekenhuis.