Leger Irak pakt leiders door Iran gesteunde militie op

Het Iraakse leger heeft drie leiders van de door Iran gesteunde militie Kataib Hezbollah opgepakt. Dat hebben bronnen rond het leger bekendgemaakt.

Bij een aanval op de basis van de militie zijn zeker twintig strijders gearresteerd. Ook zouden raketten in beslag zijn genomen door het leger. De basis van de militanten staat ten zuiden van Bagdad. Kataib Hezbollah wordt ervan verdacht regelmatig raketten af te vuren op Amerikaanse legerbases en de Amerikaanse ambassade in Bagdad.De nieuwe Iraakse premier Mustafa al-Khadimi zei bij zijn aantreden dat hij harder wil gaan optreden tegen de milities die worden gesteund door Iran. Deze milities lijken onderhand sterker te zijn dan het Iraakse leger, wat Iran een grote machtspositie heeft gegeven in Bagdad.De militie heeft na de actie van het leger op het sociale medium Telegram laten weten zich voor te bereiden op een tegenaanval.