Hoogste aantal dagelijkse coronabesmettingen in VS

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 37.077 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld.

Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het vorige recordaantal op een dag was 36.285 en werd in april vastgesteld, toen de uitbraak vooral aan de oostkust voor veel besmettingen zorgde.





In staten als Texas, Florida en Californië groeit het aantal besmettingen de afgelopen dagen enorm snel. De gouverneur van Texas besloot donderdag het versoepelen van de maatregelen te stoppen, in een poging de uitbraak onder controle te krijgen.

© ANP 2020

Het aantal mensen dat wordt getest op het virus is momenteel hoger dan in april. Daardoor worden ook meer besmettingen vastgesteld. Donderdag testten ruim 35.900 mensen positief.De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Zeker 2,4 miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn 124.402 doden geregistreerd. De CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag dat op basis van het aantal mensen met antistoffen mogelijk al 20 miljoen mensen het virus hebben gehad.