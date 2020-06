Corendon vliegt in juli weer naar Turkije ondanks advies kabinet

Reisorganisatie Corendon hervat vanaf 10 juli weer zijn vakantiereizen naar Turkije, hoewel het kabinet voor dat land een 'oranje' reisadvies geeft.

Dit reisadvies houdt in dat het ministerie van Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar Turkije afraadt en als mensen toch gaan ze bij terugkomst voor twee weken in de quarantaine moeten. Corendon is door eigen onderzoek overtuigd dat een overgroot deel van zijn klanten deze zomer toch wil afreizen naar Turkije.





Om een verplichte quarantaine te vermijden, biedt Corendon haar klanten de mogelijkheid aan een dag voor vertrek uit Turkije of direct na de terugvlucht een gratis coronatest te ondergaan. Als het virus niet wordt aangetroffen, is thuisquarantaine niet nodig, aldus de organisatie. Daarnaast belooft het bedrijf vakantiegangers, die een vakantie met een hotelverblijf hebben geboekt, kosteloos naar Nederland terug te brengen als Turkije bijvoorbeeld een lockdown afkondigt.

Corendon voerde voor zijn beslissing om de vluchten naar Antalya, Bodrum en Dalaman te hervatten overleg met de Turkse autoriteiten. Het aantal coronabesmettingen is in die gebieden "zeer laag", aldus de reisorganisatie. Op Turkse vliegvelden en in de toeristische hotels gelden strikte protocollen om het welzijn en de gezondheid van de gasten te waarborgen, benadrukt de operator.





De medische voorzieningen in de toeristengebieden in Turkije staan verder op een hoog niveau, aldus de reisorganisatie. Ook zou volgens Corendon de Nederlandse ziektekostenverzekering in Turkije geldig zijn in het geval dat een vakantieganger besmet raakt met het coronavirus.

Corendon verzorgde vorig jaar de vakantie van ruim 300.000 Nederlanders naar Turkije. Daarmee is de operator naar eigen zeggen de grootste aanbieder van reizen naar dat land.