Hoge Raad: Staat hoeft Daesh-vrouwen en kinderen niet terug te halen

De Nederlandse overheid hoeft Nederlandse Daesh-vrouwen en hun kinderen niet terug te halen uit Noord-Syrië.

Dat bepaalde de Hoge Raad vrijdag. De uitspraak van het gerechtshof blijft daarmee in stand. Vorig jaar spande een aantal vrouwen een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat omdat zij en hun kinderen in erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden in opvangkampen voor Daesh-vrouwen in Noord-Syrië verblijven. Via een kort geding wilden zij gedaan krijgen dat de Staat zich met spoed inspant om hen met hun kinderen naar Nederland te halen.Bij de rechtbank kregen zij gelijk. De rechter bepaalde dat Nederland al het nodige moest doen om in elk geval de kinderen te repatriëren. In hoger beroep besliste het gerechtshof in Den Haag echter anders: de rechter mag niet op de stoel van de politiek gaan zitten. De overheid heeft "beleidsvrijheid", aldus het hof, en de rechter moet zeer terughoudend zijn met ingrijpen. Tegen deze beslissing gingen de advocaten van de betrokken beroep in cassatie bij de Hoge Raad.De vrouwen zijn een aantal jaar geleden zelf uitgereisd naar het strijdgebied van Daesh in Syrië of Irak. Zij hebben hun kinderen meegenomen of de kinderen zijn daar geboren.