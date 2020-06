Iraanse actrice uit Oscar-winnende film moet 5 maanden cel in

De Iraanse actrice Taranah Alidoosti, bekend van Oscarwinnaar The Salesman, moet in haar land vijf maanden de cel in.





Het delen van de video leidde tot een officiële klacht tegen Alidoosti door de Iraanse overheid. De aanklacht werd in januari ingediend, maar de actrice werd daarna weer vrijgelaten op borgtocht. Nu heeft de rechter besloten dat zij toch vijf maanden opgesloten moet worden.



The Salesman won in 2017 de Oscar voor beste buitenlandse film. De hoofdrolspeelster was niet bij de uitreiking aanwezig. Zij boycotte de bijeenkomst uit protest tegen het inreisverbod dat president Donald Trump toen had opgelegd voor een aantal islamitische landen. Zij stelde dat dit een racistische maatregel was.

Zij is volgens The Hollywood Reporter veroordeeld voor "propaganda tegen de staat". Alidoosti had via sociale media een video gedeeld waarin een politieagent van de Iraanse 'moraalpolitie' een vrouw aanviel omdat zij geen hoofddoekje droeg.