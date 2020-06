Verbod op maaltijdbezorgers jonger dan 16 jaar

Per 1 juli geldt een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar. De inspectie SZW heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierom gevraagd.





Bij jonge maaltijdbezorgers onder de 16 jaar ziet de Inspectie verschillende gevaren bij het bezorgen van de maaltijden. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van betalingen.



De inspectie voerde vrijdag een reeks controles uit, waarbij duidelijk werd dat vijf 15-jarige bezorgers buiten de geoorloofde tijden aan het werk waren.





Zes vestigingen van een fastfoodketen werden gecontroleerd, in de steden Amstelveen, Bussum, Huizen, Utrecht en Hilversum. Aanleiding daarvoor waren meldingen over jonge maaltijdbezorgers die tot laat in de avond nog aan het werk zouden zijn. De inspectie heeft die werkzaamheden stilgelegd.

Volgens de inspectie maakt maaltijdbezorging de laatste jaren een grote groei door en is er een duidelijke verschuiving te zien in leeftijd. De bezorgers worden steeds jonger.