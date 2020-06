Marokkaanse corona-app 'Wiqaytna' al 2 miljoen keer gedownload

De Marokkaanse coronaviruswaarschuwingsapp 'Wiqaytna' (onze bescherming) is volgens de regering al ruim een miljoen keer gedownload.





De corona-app gebruikt Bluetooth en waarschuwt gebruikers die voor minimaal 15 minuten in de de buurt is geweest (binnen 1 meter) van iemand die (naderhand) positief is getest op het longvirus COVID-19. Als de blootstellingstijd korter was dan 15 minuten en de afstand groter dan 1 meter ontvangen gebruikers een mildere waarschuwing om te goed letten op symptomen die verband houden met het coronavirus.



De corona-app staat los van de DGSN-App van de nationale veiligheidsdienst die momenteel door de politie wordt gebruikt bij het handhaven van het uitgaansverbod.

De coronaviruswaarschuwingsapp is in drie weken tijd twee miljoen keer geactiveerd, meldt het Ministerie van Volksgezondheid. De regering had eerder verklaard dat de app alleen effectief kan zijn als deze door enkele miljoenen Marokkanen wordt gebruikt. Marokkanen kunnen de gratis app, die bedoeld is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, sinds begin juni downloaden op hun smartphones.