Brexit-Marokko: Geen douaneheffingen op Marokkaanse citrusvruchten, Spaanse boeren woedend

De export van Marokkaanse citrusvruchten zal ook na de brexit blijven profiteren van het belastingtarief van 0%.

Clementines en sinaasappels uit Europese landen zullen daarentegen vanaf 2021 belast worden met respectievelijk 16% en 3,2%, meldt persbureau Europa-Press.





Spaanse boeren, momenteel de belangrijkste Europese exporteurs van deze twee vruchten op de Engelse markt, vrezen dat de export van Spaanse citrusvruchten drastisch zal afnemen als gevolg van de verslechterende concurrentiepositie in tegenstelling tot de Marokkaanse producten.





De Spaanse citrusboerenvereniging ASAJA Murcia is verontwaardigd en spreekt van "grote onzin". De organisatie roept de Spaanse autoriteiten op in te grijpen. Volgens de vereniging zal de invoerheffing de concurrentievermogen van Spaanse citrusvruchten negatief beïnvloeden in tegenstelling tot producten uit Marokko, Egypte en Zuid-Afrika.

