Italië: Marokkaanse vrouw en twee kinderen overleden bij instorting gebouw

In Varesotto in Albizzate in de Italiaanse regio Lombardije kwamen woensdag drie leden van een Marokkaans gezin om het leven nadat de voorgevel van een gebouw instortte.

De 38-jarige Fouzia Taoufiq en haar 5-jarige zoon en 15-maanden oude dochter liepen op dat moment net voorbij toen een enorm stuk beton van 73 meter naar beneden viel. Moeder en zoon waren op slag dood. Het jonge meisje lag in een kinderwagen en werd in kritieke toestand met een helikopter overgebracht naar het regionale ziekenhuis Gallarate, waar ze kort na aankomst aan haar verwondingen overleed.

De 9-jarige zoon van Fouzia is de enige overlevende. De jongen liep aan de andere kant van de straat toen het noodlot toesloeg. Reddingsteams hebben urenlang gezocht naar andere slachtoffers maar hebben geen andere gewonden onder het puin aangetroffen.

Het oude industriële gebouw is onlangs gerenoveerd en bevindt zich nabij het historische centrum van het kleine stadje. De president van Lombardije Attilio Fontana heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het jonge gezin.