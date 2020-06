FC Twente wil El Ahmadi terughalen

FC Twente hoopt Karim El Ahmadi te verleiden tot een terugkeer. De 35-jarige middenvelder komt uit Enschede en brak door bij Twente.





"Karim is typisch een speler waarvan ik zeg: je hebt geld verdiend, je bent 35 jaar, ga lekker doen wat je leuk vindt. Hij woont in Enschede, hij heeft hier gespeeld en wil graag met de jeugd gaan werken. Goede jeugdtrainers kunnen we heel goed gebruiken", aldus Streuer, die naar eigen zeggen het gevoel heeft dat El Ahmadi na twaalf jaar wel wil terugkeren bij Twente. De Marokkaanse international speelde daarna voor Feyenoord, Al-Ahli en Aston Villa.



El Ahmadi bevestigt in Tubantia dat hij een gesprek heeft gehad met Streuer en algemeen directeur Paul van der Kraan. "De plannen die ze hebben, zagen er goed uit. Alleen heb ik ze wel verteld dat ik vooralsnog geen beslissing ga nemen en dat ze niet op me moeten gaan wachten", zegt El Ahmadi, die eerst de competitie nog moet uitspelen met Al-Ittihad en pas in augustus een beslissing wil maken over zijn toekomst. "Als ze voor mijn plek een andere speler kunnen krijgen, moeten ze dat doen."

Hij speelt sinds 2018 in Saoedi-Arabië bij Al-Ittihad. FC Twente hoopt dat El Ahmadi z'n carrière in Enschede wil afsluiten, om daarna bij de club verder te gaan als jeugdtrainer. Twente heeft al met El Ahmadi gesproken, zei technisch directeur Jan Streuer op RTV Oost.