Ziyech neemt afscheid na laatste training bij Ajax

Hakim Ziyech heeft zaterdag afscheid genomen van Ajax.

De international van Marokko trainde voor de laatste keer mee met de ploeg uit Amsterdam. Hij is vanaf woensdag speler van Chelsea, dat hem dit seizoen niet meer mag inzetten. Ziyech groeide de afgelopen vier jaar uit tot een van de lievelingen van het publiek van Ajax. Chelsea betaalt maximaal 44 miljoen euro voor hem.Ziyech werd na de laatste training uitgebreid toegesproken door trainer Erik ten Hag, die eerder al verklaarde dat zijn spelmaker niet te vervangen is. "Hij doet in aanvallend opzicht dingen die niet zo veel spelers kunnen", zei Ten Hag. Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf Ziyech een borstbeeld van de Griekse god Ajax.