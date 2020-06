Gewapende mannen vallen beurs van Pakistan aan

Onbekende schutters hebben maandag de beurs van Pakistan in Karachi onder vuur genomen. Dat zei de aandelenbeurs in een verklaring.

Afgelopen jaren minder aanslagen

Het schieten is gestopt. De politie heeft vier aanvallers gedood, meldde de politiechef van Karachi. Het was niet duidelijk of er nog meer aanvallers waren. Ook twee andere personen zijn gedood, volgens het leger.De gewapende mannen vielen het gebouw aan met granaten en geweren, meldden lokale media. Het gebouw bevindt zich in een streng beveiligde zone en herbergt ook de hoofdkantoren van veel particuliere banken.Het is nog niet duidelijk wie er precies achter de aanslag zitten. Pakistan wordt al lang geplaagd door militant geweld, maar aanslagen zijn de laatste jaren wel minder frequent geworden.De KSE 100-index daalde met 0,3 procent.