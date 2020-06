Corendon wijst passagiers nu wel op coronarichtlijnen Turkije

Corendon vertelt reizigers niet langer dat zij na een vakantie in Turkije niet in thuisquarantaine hoeven als zij zich op kosten van de reisorganisatie laten testen op het nieuwe coronavirus.



Geen testen meer



© ANP 2020

De communicatie daarover is aangepast, heeft het bedrijf aangegeven in een gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Voor Turkije geldt in verband met het coronavirus een oranje reisadvies, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Reizigers die toch gaan, krijgen het dringende advies na thuiskomst twee weken thuis in quarantaine te gaan. Luchtvaartmaatschappijen moeten hun klanten daar op wijzen.Door coronatests aan te bieden als alternatief voor quarantaine, hield Corendon zich niet aan de richtlijnen. De minister heeft het bedrijf er dan ook op gewezen "dat voor alle luchtvaartmaatschappijen de regels van het kabinet leidend zijn", meldt een woordvoerder.Op de website van Corendon staat nu inderdaad vermeld dat de coronatest die het bedrijf reizigers aanbood, niet geldt als een vervanging van of aanvulling op de aanbevolen thuisquarantaine. "Daarom bieden we de test niet meer aan."Met Corendon is verder afgesproken dat nog eens op een rij wordt gezet hoe luchtvaartmaatschappijen invulling geven aan de richtlijnen voor reizen van en naar gebieden met een oranje reisadvies. "Voor de minister geldt: gelijke monniken, gelijke kappen en dat heeft ze ook aan Corendon laten weten."Premier Mark Rutte noemde het vrijdag "onverstandig en onverantwoord" dat Corendon reizen aanbiedt naar Turkije, terwijl voor dat land een negatief reisadvies geldt. Het bedrijf reageerde daar verbaasd op en vroeg om een nader gesprek met het kabinet.